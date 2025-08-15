Sabrina Aguiar, apresentadora do Balanço Geral Joinville, é bicampeã em premiação de SC Profissionais de comunicação de SC são reconhecidos em 25 categorias; apresentadora do BG Joinville leva dois prêmios ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 23h17 (Atualizado em 14/08/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Prêmio Manchester premiou, nessa quarta-feira (13), profissionais e trabalhos de destaque nas áreas de comunicação do Norte de Santa Catarina. Com o objetivo de reconhecer e valorizar talentos da região, o evento destacou aqueles que se sobressaem em suas atividades do dia a dia.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa!

Leia Mais em ND Mais:

Abordagem da PM e ida à restaurante: o que se sabe sobre o assassinato de gaúcho em SC

Balneário Camboriú declara tolerância zero para menores de 16 anos com patinetes elétricos

VÍDEO: Criminosos assaltam farmácia e são presos escondendo dinheiro na boca em Lages