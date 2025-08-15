Sabrina Aguiar vence Prêmio Manchester 2025 em TV e Rádio em Joinville Apresentadora do Grupo ND levou os troféus de Apresentadora de TV e Rádio do Ano. Vitória combinou 70% de votos do júri técnico e 30... ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 15/08/2025 - 03h57 ) twitter

Na noite desta quarta-feira (13), a jornalista Sabrina Aguiar, apresentadora de Joinville do Grupo ND, subiu ao palco da Casa do Capitão para receber dois prêmios na mais recente edição do Prêmio Manchester de Comunicação. O reconhecimento reforça a relevância e o talento da profissional no cenário jornalístico catarinense.

