Sabrina Aguiar vence Prêmio Manchester 2025 em TV e Rádio em Joinville
Apresentadora do Grupo ND levou os troféus de Apresentadora de TV e Rádio do Ano. Vitória combinou 70% de votos do júri técnico e 30...
Na noite desta quarta-feira (13), a jornalista Sabrina Aguiar, apresentadora de Joinville do Grupo ND, subiu ao palco da Casa do Capitão para receber dois prêmios na mais recente edição do Prêmio Manchester de Comunicação. O reconhecimento reforça a relevância e o talento da profissional no cenário jornalístico catarinense.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa conquista impressionante!
