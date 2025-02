Safra da pitaya deve render 6,5 mil toneladas de produção em SC Cultivo deve movimentar cerca de R$ 14 milhões no estado; abertura da colheita ocorreu nesta quinta-feira (6) ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 20h28 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h28 ) twitter

A colheita da pitaya foi oficialmente aberta em Santa Catarina nesta quinta-feira (6). A expectativa para esta safra, segundo a Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural), é produzir 6,5 mil toneladas, com um movimento financeiro de aproximadamente R$ 14 milhões.

