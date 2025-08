Safra da tainha termina em SC com cotas quase esgotadas e disputas por aumento no arrasto Temporada da tainha chega ao fim em Santa Catarina com limites da pesca sendo quase alcançados e secretário do estado segue com tratativas... ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 04h57 (Atualizado em 01/08/2025 - 04h57 ) twitter

O fim de julho marca também o encerramento da safra da tainha em Santa Catarina nesta quinta-feira (31). Agora, as pescas de cerco e emalhe com embarcações motorizadas estão suspensas até a próxima temporada. Já a pesca de arrasto de praia segue permitida até 31 de dezembro. Segundo o governo catarinense, mais de 2,5 mil toneladas capturadas por embarcações do estado, com destaque para as modalidades de emalhe anilhado e arrasto de praia.

Para mais detalhes sobre a situação da safra da tainha e as disputas por aumento nas cotas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

