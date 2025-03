Sai folia, entra papelada: veja datas para declaração do Imposto de Renda 2025 Datas para prestação de contas seguem padrão dos anos anteriores; Receita Federal ainda não anunciou as regras para este ano ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 05/03/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o fim do período de Carnaval, os contribuintes começam a se preparar para entregar a declaração do Imposto de Renda 2025. Conforme o padrão dos anos anteriores, o prazo de entrega deve ocorrer entre 17 de março e 31 de maio. Até o momento, a Receita Federal não anunciou as regras para este ano, mas algumas normas devem permanecer.

Não perca tempo e fique por dentro de todas as datas e informações essenciais para a sua declaração! Consulte no nosso parceiro ND Mais para a matéria completa.

Leia Mais em ND Mais:

Vereador de Florianópolis é condenado a serviço comunitário por perseguir professora

Vizinho ouviu gritos: jornalista é encontrado morto e amarrado em Curitiba

Empresa de Criciúma oferece mais de 40 vagas de emprego para o Sul de SC