Saiba a diferença entre urgência e emergência; quando procurar o HRO, a UPA ou a UBS O HRO em Chapecó, no Oeste, orienta à população a importância de procurar o local adequado para cada tipo de atendimento, garantindo... ND Mais|Do R7 09/05/2025 - 20h06 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h06 ) twitter

Entenda a diferença entre urgência e emergência e saiba quando se deve buscar o HRO (Hospital Regional do Oeste), a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ou a UBS (Unidade Básica de Saúde). Em Chapecó, no Oeste catarinense, o HRO reforça a importância de procurar o serviço de saúde mais adequado a cada situação. Com uma média de 170 atendimentos diários, sendo 70% deles de baixa gravidade, o hospital busca garantir mais agilidade para casos mais graves.

