Saiba a estratégia preventiva de cidade de SC que evitou alagamentos Xanxerê, no Oeste, enfrentou mais de 80 mm de chuva em poucas horas sem registros de alagamento, segundo a Defesa Civil ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h56 )

As fortes chuvas que atingiram Xanxerê nesta quinta-feira (26), com mais de 80 milímetros de precipitação acumulada entre a madrugada e o dia, colocaram à prova o sistema de contenção hídrica do município. Graças ao funcionamento eficaz das bacias de contenção e à atuação preventiva da Defesa Civil, a cidade não registrou nenhum ponto de alagamento.

