Saiba as vagas de emprego mais urgentes em Chapecó As vagas de emprego estão distribuídas em 132 empresas do município; veja as mais urgentes ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 09h47 (Atualizado em 21/01/2025 - 09h47 )

O Balcão Municipal de Empregos de Chapecó está com 699 vagas abertas nesta semana, distribuídas em 132 empresas para você que busca uma inserção ou uma recolocação no mercado de trabalho.

Não perca a chance de conquistar seu espaço no mercado de trabalho! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

