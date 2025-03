Saiba como ficam os horários de atendimento da Prefeitura de Joinville no Carnaval Carnaval é ponto facultativo na cidade, por isso o atendimento será diferente na segunda-feira (3) e na terça-feira (4) ND Mais|Do R7 01/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 01/03/2025 - 11h26 ) twitter

O Carnaval é ponto facultativo em Joinville, por isso o comércio, escolas e órgãos públicos terão horários diferenciados. A Prefeitura de Joinville divulgou os horários de atendimento durante esse período, que inclui a segunda-feira (3) e a terça-feira (4).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes sobre os horários de atendimento da Prefeitura de Joinville no Carnaval! saiba mais.

