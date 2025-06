Saiba por que a vereadora Hilda, de Itajaí, foi internada e operada às pressas Vereadora Hilda tem vida polícia ativa desde 2008 em Itajaí ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 23h15 (Atualizado em 26/06/2025 - 23h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A vereadora de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, Hilda Deola (PTD) precisou passar por um procedimento cirúrgico emergencial nesta quarta-feira (25) após ser diagnosticada com um quadro de diverticulite aguda. Conforme a equipe da vereadora, antes do diagnóstico ela sentiu dores abdominais. O procedimento foi realizado com sucesso, e Hilda segue internada em recuperação, com estado de saúde estável e bom.

Para mais detalhes sobre a saúde da vereadora e a continuidade de seu trabalho, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Polícia encontra extintor de incêndio do balão que caiu em Praia Grande

Parceria garante crédito de até R$ 15 milhões para hospitais filantrópicos de SC

Pinguim reabilitado e monitorado por satélite é encontrado morto em praia de SC