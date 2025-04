Saiba por que avião de pequeno porte precisou fazer pouso forçado em rodovia de SC Avião de pequeno porte faz pouso forçado na BR-101 em Joinville. Trânsito foi parcialmente bloqueado, mas ninguém se feriu ND Mais|Do R7 05/04/2025 - 19h05 (Atualizado em 05/04/2025 - 19h05 ) twitter

Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso forçado na BR-101, em Garuva, no Norte de Santa Catarina, por volta das 11h50 deste sábado (5), após apresentar pane no motor. A aeronave havia decolado de Guaramirim com destino a Garuva, mas o problema obrigou o piloto a aterrissar no km 18 da rodovia, no sentido Sul.

