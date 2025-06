Saiba por que cidade de SC considerada a mais fria do Brasil tem fenômeno natural único no país Fenômeno transforma as águas em cristais de gelo e muda a paisagem de Urupema, a cidade mais fria do Brasil ND Mais|Do R7 01/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 01/06/2025 - 21h56 ) twitter

Situada no coração das montanhas da Serra Catarinense, no Sul do Brasil, a cidade de Urupema é reconhecida como um dos municípios mais gelados do País. Com cenários que remetem ao clima europeu, a cidade abriga um fenômeno singular no mundo: a impressionante “cascata congelada”, que transforma a água em cristais de gelo.

Para descobrir mais sobre esse fenômeno incrível e como visitá-lo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

