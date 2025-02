Saiba quais arenas do Carnaval de Florianópolis estão em locais próprios para banho

Saiba quais arenas do Carnaval de Florianópolis estão em locais próprios para banho Novo relatório do IMA revela que 70% dos 87 pontos monitorados estão próprios para banho em Florianópolis ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 27/02/2025 - 09h26 ) twitter

O Carnaval em Florianópolis este ano contará com palcos espalhados pela cidade. Segundo o último relatório de balneabilidade do IMA (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina), divulgado nesta quarta-feira (26), nove dos 12 locais onde as arenas serão montadas estão próprios para banho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o Carnaval de Florianópolis!

