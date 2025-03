Saiba quais itens deixaram a cesta básica mais cara em Chapecó; ‘in natura’ lidera a lista Em fevereiro a cesta básica custava R$ 573,15, mas em março o valor ultrapassou os R$ 600; o que encareceu ainda mais para o bolso... ND Mais|Do R7 15/03/2025 - 11h45 (Atualizado em 15/03/2025 - 11h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O levantamento mensal dos preços da Cesta Básica em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, revelou um aumento de 5% no mês de março de 2025, em comparação a fevereiro deste ano. O custo subiu de R$ 573,15 para R$ 601,74, acréscimo de R$ 96,70.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os itens que impactaram a cesta básica e as tendências de preços!

Leia Mais em ND Mais:

Balneabilidade de Florianópolis volta a cair na reta final do verão; veja pontos impróprios

FOTOS: Conheça as curiosidades dos 25 anos do Bolshoi Brasil em Joinville

Quais estabelecimentos na Praia Mole devem ser demolidos por ordem da Justiça