Saiba quais praias de Florianópolis tiveram quiosques removidos por inadimplência

Três quiosques foram fechados, em Florianópolis, nesta quinta-feira (28): um em Jurerê, um em Canasvieiras e outro no Pântano do Sul. A medida foi tomada por descumprimento do edital, em ação da Secretaria de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a situação dos quiosques e as ações da prefeitura.

