Saiba qual obra de R$ 20 milhões da CBF foi embargada em SC por irregularidade em alvará Prefeitura de Balneário Camboriú alega que alvará para obra da CBF teria sido emitido de forma ilegal em 2024 ND Mais|Do R7 14/04/2025 - 06h25 (Atualizado em 14/04/2025 - 06h25 )

Uma obra da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) foi embargada em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, e teve o alvará suspendido pela equipe de fiscalização do município. Conforme a Prefeitura de Balneário Camboriú, o alvará de construção do Centro de Desenvolvimento do Futebol, no Bairro dos Municípios, teria sido emitido de forma ilegal pelo município no ano de 2024, sem a exigência de conclusão do EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa polêmica!

