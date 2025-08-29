Saiba quem é a mulher morta atropelada quando levava filhos à escola em SC: ‘Muita força’ Rafaely Cristina da Silva Nishikawa, de 42 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu em Araranguá nesta quinta-feira (28) ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 05h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 05h17 ) twitter

Rafaely Cristina da Silva Nishikawa, de 42 anos, é a mulher morta atropelada quando levava os filhos para a escola. O acidente de trânsito aconteceu em Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira (28). A morte da mãe causou uma enorme comoção na cidade. “Meus sentimentos a todos familiares, amigos e esses anjinhos, os filhos, muita força”, escreveu uma moradora. “Que Deus a acolha em seus braços”, manifestou outra.

