Saiba quem é Antônio Pacheco, homem que desapareceu em Forquilhinha

Antônio Pacheco, de 65 anos, foi identificado como o homem que desapareceu em Forquilhinha, no Sul de Santa Catarina, no último sábado (31). Diagnosticado com Alzheimer, ele foi visto pela última vez após sair para caminhar em uma área de mata na localidade de Santa Líbera.

