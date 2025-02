Saiba quem era o homem de 59 anos que morreu no hospital após grave acidente na BR-282 em SC A batida entre um carro e um caminhão deixou um homem morto no domingo (2), na BR-282, em Maravilha, no Oeste do estado ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 13h07 (Atualizado em 03/02/2025 - 13h07 ) twitter

Osmar Jovelino Nicolau, de 59 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital após um grave acidente na BR-282, próximo ao trevo secundário de acesso ao município de Maravilha, no Oeste de Santa Catarina. A colisão entre carro e caminhão ocorreu no domingo (2).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este trágico acidente e suas consequências.

