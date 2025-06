Saiba quem eram os jovens mortos após saída de pista na BR-163, em SC Eliezer Boller Schmitz, de 23 anos, e Vitor Hugo Tondo, de 21, estavam em uma caminhonete e morreram após saída de pista em Dionísio... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h57 ) twitter

Foram identificados como Eliezer Boller Schmitz, de 23 anos, e Vitor Hugo Tondo, de 21, os jovens mortos em uma saída de pista na BR-163, seguida de colisão em árvore e capotamento, terminou na morte de dois jovens na noite da segunda-feira (2), em Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) eles estavam em uma caminhonete Ford/F250, com placas de São José do Cedro, e foram encontrados sem vida e presos às ferragens.

