Saída de pista deixa um morto e uma mulher ferida no interior de SC

Um homem de 66 anos morreu após uma saída de pista no interior de Fraiburgo, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O carro em que ele estava saiu da pista e tombou na comunidade de Linha São Roque, na tarde da segunda-feira (21). Quando as equipes de socorro chegaram ao local, encontraram duas vítimas fora do veículo. Conforme o Corpo de Bombeiros, o condutor foi localizado caído na estrada, já sem vida.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

