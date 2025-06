Saída de pista na BR-163 mata dois jovens no Extremo-Oeste de SC Dois jovens morreram após saída de pista, colisão em árvore e capotamento em Dionísio Cerqueira ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h17 ) twitter

Uma saída de pista na BR-163, seguida de colisão em árvore e capotamento, terminou na morte de dois jovens na noite da segunda-feira (2), em Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no veículo, Ford/F250, com placas de São José do Cedro, foram encontrados, já sem vida, o motorista de 21 anos e o passageiro de 23 anos.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

