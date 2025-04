Saiu no prejuízo: mecânico destrói BMW em teste e quase cai em ferrovia no Paraná Condutor teria perdido o controle do veículo, avaliado em R$ 700 mil, durante a testagem de um equipamento ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 04h59 (Atualizado em 26/04/2025 - 04h59 ) twitter

Um acidente de BMW causou prejuízo para um mecânico de Maringá, no interior do Paraná. Ele realizava o teste de um equipamento quando perdeu o controle do veículo e capotou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse impressionante acidente!

