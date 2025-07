Sal na estrada: qual a ciência por trás da técnica usada para descongelar rodovias em SC Método aplicado na Serra do Rio do Rastro nesta terça-feira (1°) é simples, eficaz e ajuda a evitar acidentes ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 02h55 (Atualizado em 02/07/2025 - 02h55 ) twitter

Durante o inverno, a formação de gelo nas rodovias representa um risco à segurança viária de Santa Catarina. Nesta terça-feira (1°), trechos das rodovias SC-390, na Serra do Rio do Rastro, e da SC-114, em São Joaquim, amanheceram com gelo sobre a pista. Para prevenir acidentes, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) aplicou sal na estrada. A medida, de baixo custo e comprovada eficácia, ajuda a reduzir a temperatura em que a água congela, o que garante mais segurança no tráfego durante os dias de frio intenso.

Saiba mais sobre essa técnica e suas implicações ambientais consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

