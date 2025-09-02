Salário de R$ 4,1 mil: hospital de SC abre seleção para residência em diferentes área
Processo seletivo é para programas de residência em diferentes áreas no Hospital Regional do Oeste; confira quais são as vagas ofertadas...
O HRO (Hospital Regional do Oeste), gerido pela ALVF (Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira), abriu inscrições para o processo seletivo dos programas de residência multiprofissional. O programa do Hospital Regional do Oeste tem parceria com a Udesc, UFFS e Unochapecó.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre as vagas e o processo seletivo!
