Salário médio dos brasileiros sobe e atinge recorde no 1º trimestre de 2025 Alta de 1,2% em relação ao trimestre anterior leva rendimento médio a R$ 3.410, o maior da série histórica ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 04h59 (Atualizado em 01/05/2025 - 04h59 )

O rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve uma alta real de 1,2% no trimestre encerrado em março, na comparação com o trimestre anterior (encerrado em dezembro), passando de R$ 3.371 para R$ 3.410. Em relação ao mesmo período do ano passado, a renda média real subiu 4,0%, representando um ganho de R$ 131. O valor é o maior já registrado pela série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). Os dados foram divulgados na sexta-feira (26) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

