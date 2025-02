Salário médio dos catarinenses é 14% mais alto que resto do país; veja ranking Dados divulgados pelo IBGE mostram que média nacional alcançou a marca de R$ 3.225; Santa Catarina ocupa a quinta posição da maior... ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 18h46 (Atualizado em 14/02/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Santa Catarina, Distrito Federal e outros sete estados tem a média salarial maior que a média nacional, que alcançou R$ 3.225, o recorde da série histórica contínua da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), iniciada em 2012.

Para mais detalhes sobre o ranking e as comparações salariais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Novas obras na BR-101, em Balneário Camboriú, serão negociadas

O vice preferido

NDTV – RECORD e Unimed levam as atrações do Destino para a Beira-Mar de São José