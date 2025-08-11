Salários de até R$ 14 mil! Últimos dias para inscrições de concurso público em SC Processo para Capivari de Baixo tem vagas de nível médio e superior; cargos são para a área da saúde ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Última semana para participar do concurso público em Capivari de Baixo. A pequena cidade do Sul de Santa Catarina está com processo seletivo aberto e oferece vagas para a área da saúde, com salários que ultrapassam R$ 14 mil.

Não perca a oportunidade de garantir uma vaga! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Ilha do Campeche será nova Fernando de Noronha? O plano de Florianópolis para ponto turístico

Frühstück: café da manhã típico de Blumenau pode se tornar patrimônio cultural imaterial

Água cristalina: melhor lugar para mergulhar em SC revela segredos de naufrágio