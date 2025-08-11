Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Salários de até R$ 14 mil! Últimos dias para inscrições de concurso público em SC

Processo para Capivari de Baixo tem vagas de nível médio e superior; cargos são para a área da saúde

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Última semana para participar do concurso público em Capivari de Baixo. A pequena cidade do Sul de Santa Catarina está com processo seletivo aberto e oferece vagas para a área da saúde, com salários que ultrapassam R$ 14 mil.

Não perca a oportunidade de garantir uma vaga! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.