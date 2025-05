Salários de até R$ 16 mil: inscrições para concurso público em Florianópolis vão até 19 de maio Concurso público para Auditor Fiscal tem vagas para TI e fiscalização tributária; candidatos precisam ter ensino superior ND Mais|Do R7 10/05/2025 - 05h06 (Atualizado em 10/05/2025 - 05h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As inscrições para o concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, seguem abertas até 19 de maio, pelo site oficial da FURB. O certame oferece seis vagas distribuídas entre as áreas de Auditoria/Fiscalização e Tecnologia da Informação.

Não perca a chance de garantir uma vaga com um salário atrativo e benefícios! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Assista Botafogo x Internacional ao vivo na tela da NDTV RECORD

VÍDEOS: Um ano após tragédia, RS volta a ter enchentes em 16 cidades

Lábio leporino: pacientes terão cirurgia e tratamento gratuito pelo SUS