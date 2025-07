Salários de até R$ 6 mil: processo seletivo está com vagas abertas no Sul de SC Edital publicado pelo CIM-AMUREL disponibiliza 11 oportunidades em diversos setores; inscrição online está disponível até o dia 10... ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 03h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 03h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um edital para um processo seletivo simplificado foi publicado pelo CIM-AMUREL (Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amurel), com o objetivo de contratar diversos profissionais para compor o quadro de pessoal da entidade.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as vagas e salários disponíveis!

Leia Mais em ND Mais:

Sérgio Reis fará show em Gaspar para celebrar 65 anos de carreira

MPSC apura troca de vacina por soro contra veneno de cobra em mais de 10 recém-nascidos

Mulher de SC vira o jogo e faz golpista cair no próprio golpe; ‘Fez o Pix’