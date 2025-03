Salles foi censurado no Rio Hoje consagrado mundialmente com o Oscar de Hollywood, o diretor de cinema brasileiro Walter Salles tem na memória […] ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 23h07 (Atualizado em 07/03/2025 - 23h07 ) twitter

Hoje consagrado mundialmente com o Oscar de Hollywood, o diretor de cinema brasileiro Walter Salles tem na memória um triste episódio, logo no Brasil. Seu filme “Diários de Motocicleta” (2004) foi censurado numa escola militar da Tijuca em março de 2006, segundo revelou este repórter no JB à época. A denúncia foi feita por alunos e pelo professor Maurillo Neto, na Fundação Osório. Um coronel proibiu a exibição do filme para uma turma, alegando que o conteúdo fugia aos paradigmas da escola. “Diários”, com Gael García como protagonista, conta a história do jovem argentino Ernesto Guevara em viagem sobre duas rodas na América do Sul, muito antes de se transformar no famoso guerrilheiro pró-Cuba. O filme foi indicado para o Bafta (Alemanha) e Cannes (França), onde foi muito aplaudido. “O cinema é uma forma de conhecimento no mundo. Restringir o debate e a possibilidade de estar de acordo com o filme é injustificável em qualquer regime político”, lamentou Salles à época.

