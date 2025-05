Samba-enredo da Salgueiro sobre Balneário Camboriú é ‘namoro sem pressa’ Recentemente, a possibilidade de um samba-enredo da Salgueiro sobre Balneário Camboriú gerou expectativas para o próximo Carnaval,... ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 00h40 (Atualizado em 01/05/2025 - 00h40 ) twitter

Balneário Camboriú, nossa “Dubai brasileira”, pode se tornar samba-enredo de samba da Acadêmicos do Salgueiro no Rio de Janeiro? Sim, é verdade esse bilhete. Entretanto, as conversas ainda estão no início — na fase de namoro entre a escola e a cidade do Litoral Norte catarinense.

Para saber mais sobre essa possível parceria e os eventos que estão por vir, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

