Samu de moto? Chapecó terá atendimento rápido com motolâncias
O objetivo é reduzir o tempo de resposta em situações críticas, permitindo que o atendimento comece antes da chegada de unidades maiores...
Chapecó vai contar com motocicletas adaptadas para reforçar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A Lei nº 8.337, sancionada nesta sexta-feira (22) pelo Executivo Municipal, institui o Programa Motolâncias na cidade. A proposta havia sido aprovada nesta semana na Câmara de Vereadores.
