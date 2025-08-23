Samu de moto? Chapecó terá atendimento rápido com motolâncias O objetivo é reduzir o tempo de resposta em situações críticas, permitindo que o atendimento comece antes da chegada de unidades maiores... ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 23/08/2025 - 08h18 ) twitter

Chapecó vai contar com motocicletas adaptadas para reforçar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A Lei nº 8.337, sancionada nesta sexta-feira (22) pelo Executivo Municipal, institui o Programa Motolâncias na cidade. A proposta havia sido aprovada nesta semana na Câmara de Vereadores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o atendimento de emergência em Chapecó!

