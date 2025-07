Sandro Magaldi ministra palestra sobre vendas Encontro Regional da Acats em Criciúma O evento será realizado no dia 24 de julho e reunirá lideranças e profissionais do setor para uma programação voltada à qualificação... ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 22h37 (Atualizado em 21/07/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Referência em gestão estratégica, inovação e liderança no Brasil, Sandro Magaldi é um dos destaques do Encontro Regional da Associação Catarinense de Supermercados (Acats) em Criciúma. O evento será realizado no dia 24 de julho (quinta-feira), na sede da Associação Empresarial de Criciúma (ACIC), e reunirá lideranças e profissionais do setor para uma programação voltada à qualificação e ao fortalecimento do varejo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento!

Leia Mais em ND Mais:

‘Alma iluminada’: quem é jovem que morreu em acidente na BR-101, em Itapema

Santa Catarina ganha 360 mil trabalhadores e tem 2º maior expansão do Brasil em 5 anos

Criança de 2 anos leva coronhada durante ataque de homem armado em SC