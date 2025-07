Saneamento básico de Florianópolis salta sete posições em ranking, mas segue abaixo de capitais Florianópolis está em 48º lugar entre as 100 cidades mais populosas no estudo sobre saneamento do Instituto Trata Brasil, sete posições... ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 15/07/2025 - 18h57 ) twitter

Florianópolis avançou no Ranking do Saneamento 2025, elaborado anualmente pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a GO Associados. O município ocupa agora o 48º lugar entre as 100 cidades mais populosas do país, sete posições acima em relação ao ano anterior, quando figurava no 55º lugar.

Para mais detalhes sobre os desafios e avanços do saneamento em Florianópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

