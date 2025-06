Sangue no carro e briga: novas pistas revelam detalhes sobre morte de empresário em Interlagos Laudo preliminar da perícia aponta que Adalberto Amarílio dos Santos Junior pode ter morrido de compressão torácica e asfixia ND Mais|Do R7 08/06/2025 - 13h35 (Atualizado em 08/06/2025 - 13h35 ) twitter

A Polícia Civil encontrou marcas de sangue no carro do empresário Adalberto Amarílio dos Santos Junior, de 35 anos, encontrado morto em um buraco no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na manhã de terça-feira (3). As pistas foram descobertas durante nova perícia realizada na última semana, após a polícia encontrar material biológico no veículo. Na ocasião, também foi apreendida uma peça de roupa, que a família de Adalberto negou pertencer ao empresário.

