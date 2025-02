‘Sangue pelo chão’: canil clandestino em Itajaí mantinha dezenas de animais sob maus-tratos Responsável pelo canil clandestino foi preso por maus-tratos; animais serão encaminhados para adoção ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 00h25 (Atualizado em 20/02/2025 - 00h25 ) twitter

Nesta quarta-feira (19), um canil clandestino localizado no bairro Brilhante II, zona rural de Itajaí, foi fechado por agentes da prefeitura. Cerca de 50 animais presentes no local estavam em situação de maus-tratos e 29 deles foram resgatados imediatamente.

