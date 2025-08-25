Santa Catarina abre 25 novas cervejarias e lidera ranking nacional
Estado ganhou 25 novos estabelecimentos, aumento de 11,1%, e se consolida como referência nacional em produção de cerveja
Santa Catarina liderou a abertura de novas cervejarias em 2024, segundo o Anuário da Cerveja do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), com 25 novos estabelecimentos, uma alta de 11,1% em relação a 2023, representando quase um quarto do crescimento nacional de 102 novas cervejarias.
Santa Catarina liderou a abertura de novas cervejarias em 2024, segundo o Anuário da Cerveja do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), com 25 novos estabelecimentos, uma alta de 11,1% em relação a 2023, representando quase um quarto do crescimento nacional de 102 novas cervejarias.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre o crescimento do setor cervejeiro em Santa Catarina!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre o crescimento do setor cervejeiro em Santa Catarina!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: