Santa Catarina abre 25 novas cervejarias e lidera ranking nacional

Santa Catarina liderou a abertura de novas cervejarias em 2024, segundo o Anuário da Cerveja do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), com 25 novos estabelecimentos, uma alta de 11,1% em relação a 2023, representando quase um quarto do crescimento nacional de 102 novas cervejarias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre o crescimento do setor cervejeiro em Santa Catarina!

