Santa Catarina alcança 805 mil cirurgias realizadas e acelera redução da fila de espera Estado acelera redução da fila de espera e garante mais saúde à população com investimentos e novos programas ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Santa Catarina alcançou a marca de 805.045 mil cirurgias emergenciais e eletivas realizadas desde 2003. Até o dia 17 de março de 2025, foram 315.706 procedimentos eletivos com internação e mais 185.791 ambulatoriais (até janeiro/25) e 303.548 emergenciais (até janeiro/25). Chama atenção o fato raro de o número de cirurgias para redução da fila ser maior do que as realizadas de forma emergencial.

Para saber mais sobre essa importante conquista na saúde catarinense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Busto histórico de Olavo Bilac é furtado e vandalizado em Blumenau

Luciano Hang treina com Neymar no Santos FC, em São Paulo

Dois prefeitos são investigados por corrupção em SC; operação faz buscas em 17 cidades