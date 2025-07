Santa Catarina amanhece com -8°C e sensação térmica de -17°C na Serra Mais uma vez, a geada e o frio intenso deram o tom da quarta-feira (2) em Santa Catarina; até as 6h, a menor temperatura do estado... ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h37 ) twitter

A quarta-feira (2) começou congelante em Santa Catarina, com a geada novamente cobrindo os campos, especialmente na Serra. A menor temperatura registrada até as 6h foi de -8°C nos Caminhos da Neve, em São Joaquim. Em Urupema, os termômetros marcaram -7°C no Parque de Exposições, mas a sensação térmica foi ainda mais extrema: -17°C, de acordo com a Epagri/Ciram.

