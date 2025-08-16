Santa Catarina atinge a menor taxa de desemprego em 12 anos: ‘É o melhor programa social’ Na quarta-feira (13), Sine divulgou que 9.743 vagas estão abertas em Santa Catarina, 357 delas exclusivas para pessoas com deficiência... ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 16/08/2025 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Santa Catarina atingiu uma taxa de desemprego de 2,2%, a menor dos últimos 12 anos, apontou uma pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgada nesta sexta-feira (15). Além do recorde, o estado manteve a primeira posição no ranking em comparação com os demais estados.

Para mais detalhes sobre essa conquista histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Famosa por produção de uva rara, cidade de SC abre processo seletivo com salários até R$ 11 mil

Amin critica Moraes e defende CPI Vaza Toga: ‘Vítima é vítima. Juiz é juiz’

Encenação de mal súbito leva mulher a perder R$ 35 mil no Litoral Norte de SC