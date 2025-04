Santa Catarina bate recorde histórico na produção de milho com alta de 40% em março Apesar da produção de milho recorde, de 9.717 kg por hectare, preço do grão por saca atingiu o maior valor dos últimos dois anos ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 18h27 (Atualizado em 17/04/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A produção de milho em Santa Catarina atingiu o maior patamar da história em março, apontou o Boletim Agropecuário da Epagri na quarta-feira (16). No mês anterior, a produção do grão foi de 9.717 kg por hectare, um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior e um recorde catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa impressionante safra de milho!

Leia Mais em ND Mais:

‘RG Animal’: governo lança cadastro nacional para cães e gatos nesta quinta-feira

Carnes exóticas são atrações do Churras Festival no feriadão em Criciúma

BR-101 tem previsão de 1,3 milhão de veículos durante feriadão em SC; veja horários de pico