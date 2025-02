Santa Catarina contabiliza 13 cidades em emergência e prevê mais chuvas no fim de semana Defesa Civil afirma que 320 pessoas estão desabrigadas e 995 estão desalojadas; previsão indica temporais até segunda-feira, com risco... ND Mais|Do R7 18/01/2025 - 19h47 (Atualizado em 18/01/2025 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após um período extremamente chuvoso em diversas regiões de Santa Catarina, os moradores afetados continuam apreensivos com a previsão de mais chuvas no fim de semana. A previsão indica a presença de temporais em diversos regiões do estado até segunda-feira (20).

Para mais informações sobre a situação e as previsões, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Tenente da PM é preso por envolvimento na execução de delator do PCC

VÍDEO: O que é uma ‘supercélula’, nuvem gigantesca que assustou moradores no interior de SP

Motorista bate em árvore, afirma não lembrar do acidente e recusa bafômetro em Luzerna