Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Santa Catarina cresce 490 campos de futebol de área após correção na divisa com o Paraná

Acordo corrige erro centenário na divisa dos estados após revisão feita em 2024; com a nova demarcação, Santa Catarina cresce 490 hectares...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Santa Catarina ampliou oficialmente seu território em 490 hectares, o equivalente a cerca de 490 campos de futebol. A mudança é resultado de um acordo com o Paraná para corrigir a linha divisória entre os estados, após a identificação de um erro histórico que remontava a mais de 100 anos.

Saiba mais sobre essa importante mudança territorial e seus impactos no site do nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.