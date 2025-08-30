Santa Catarina cresce 490 campos de futebol de área após correção na divisa com o Paraná
Acordo corrige erro centenário na divisa dos estados após revisão feita em 2024; com a nova demarcação, Santa Catarina cresce 490 hectares...
Santa Catarina ampliou oficialmente seu território em 490 hectares, o equivalente a cerca de 490 campos de futebol. A mudança é resultado de um acordo com o Paraná para corrigir a linha divisória entre os estados, após a identificação de um erro histórico que remontava a mais de 100 anos.
Santa Catarina ampliou oficialmente seu território em 490 hectares, o equivalente a cerca de 490 campos de futebol. A mudança é resultado de um acordo com o Paraná para corrigir a linha divisória entre os estados, após a identificação de um erro histórico que remontava a mais de 100 anos.
Saiba mais sobre essa importante mudança territorial e seus impactos no site do nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre essa importante mudança territorial e seus impactos no site do nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: