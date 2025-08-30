Santa Catarina cresce 490 campos de futebol de área após correção na divisa com o Paraná Acordo corrige erro centenário na divisa dos estados após revisão feita em 2024; com a nova demarcação, Santa Catarina cresce 490 hectares... ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Santa Catarina ampliou oficialmente seu território em 490 hectares, o equivalente a cerca de 490 campos de futebol. A mudança é resultado de um acordo com o Paraná para corrigir a linha divisória entre os estados, após a identificação de um erro histórico que remontava a mais de 100 anos.

Saiba mais sobre essa importante mudança territorial e seus impactos no site do nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Filho é condenado a 43 anos de prisão por assassinar pai e tentar matar mãe em SC

‘Sem avisar’: moradora que barrou carregadores de carros elétricos em prédio de SC explica ação

VÍDEO: Empresário e gerente são presos em SC por vender peças de carros furtados