Santa Catarina é a 'menina dos olhos' da Shein e empresa anuncia expansão em 5 cidades Com o objetivo de tornar a Shein 'cada vez mais brasileira', a plataforma pretende expandir as vendas em Santa Catarina ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 23h05 (Atualizado em 13/02/2025 - 23h05 )

Após mirar apenas em São Paulo para estruturar seu marketplace, a Shein decidiu iniciar um processo de expansão no ano passado e abriu as portas da plataforma para vendedores de outros três estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Este ano, planeja expandir atuação em outros cinco, embora Santa Catarina seja a “menina dos olhos” de seus investimentos e esteja no foco neste primeiro trimestre.

Para mais detalhes sobre a expansão da Shein em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

