Santa Catarina é campeã de vendas em supermercados e lidera crescimento no Brasil

Estado registrou alta de 7,2% no setor de supermercados e hipermercados no primeiro semestre de 2025 

ND Mais

ND Mais

ND Mais

Os hipermercados e supermercados em Santa Catarina tiveram o maior aumento no volume de vendas no Brasil considerando o primeiro semestre de 2025, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Enquanto a média nacional registrou crescimento de 1,8%, o estado avançou 7,2% — mais que o triplo.

