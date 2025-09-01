Santa Catarina é campeã de vendas em supermercados e lidera crescimento no Brasil Estado registrou alta de 7,2% no setor de supermercados e hipermercados no primeiro semestre de 2025 ND Mais|Do R7 01/09/2025 - 02h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 02h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Os hipermercados e supermercados em Santa Catarina tiveram o maior aumento no volume de vendas no Brasil considerando o primeiro semestre de 2025, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Enquanto a média nacional registrou crescimento de 1,8%, o estado avançou 7,2% — mais que o triplo.

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Confira os vencedores da prova de 42 km da Maratona Internacional de Floripa 2025

Trabalhador é encontrado morto dentro de câmara fria em SC

Confronto fatal: homem é morto em SC após sacar arma falsa em frente a policiais