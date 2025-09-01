Santa Catarina é campeã de vendas em supermercados e lidera crescimento no Brasil
Estado registrou alta de 7,2% no setor de supermercados e hipermercados no primeiro semestre de 2025
Os hipermercados e supermercados em Santa Catarina tiveram o maior aumento no volume de vendas no Brasil considerando o primeiro semestre de 2025, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Enquanto a média nacional registrou crescimento de 1,8%, o estado avançou 7,2% — mais que o triplo.
Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
