Santa Catarina é o estado que menos usa o Pix no Brasil; entenda o motivo Em contraste ao baixo número de pagamentos, o estado teve a segunda maior média de valores transferidos via Pix ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 19/03/2025 - 16h46 )

Santa Catarina foi o estado que menos fez transferências via Pix em 2024. Em média, cada usuário do serviço realizou 25 envios por mês. Os dados foram divulgados na segunda-feira (17), em pesquisa da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Para entender melhor os dados e as implicações dessa pesquisa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

