Santa Catarina é o segundo estado com menos inadimplentes do Brasil Dados divulgados pelo governo do estado, nesta quinta-feira (6), revelam maior capacidade de pagamento de dívidas entre pessoas físicas... ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h47 )

A taxa de inadimplência em Santa Catarina caiu durante o ano de 2024, consolidando o bom momento da economia catarinense. O percentual, que era de 2,45% no fim de 2023 chegou a para 2,25% em dezembro do ano seguinte. Deste modo, o estado atinge a segunda menor taxa de inadimplência do país, superior apenas a do Rio Grande do Sul, com 2,1%. Os dados são do Banco Central e foram divulgados nesta quinta-feira (6) pela administrção estadual.

