Santa Catarina entra em alerta para nova onda de frio com geada e pode chegar a -4°C Menores temperaturas devem ser registradas na manhã de terça-feira (1º), com possibilidade de geada no Oeste, Serra e Planalto ND Mais|Do R7 30/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 30/06/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Santa Catarina está em alerta para uma nova onda de frio ao longo desta semana. Segundo a Defesa Civil, o avanço de uma massa de ar frio, que iniciou na noite de domingo (29), favorece a queda nas temperaturas, que podem chegar a -4°C em algumas regiões do estado nos próximos dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a previsão do tempo e cuidados necessários durante essa onda de frio.

Leia Mais em ND Mais:

Festa do Peixe em Itajaí reuniu 24 mil pessoas e distribuiu 15 toneladas de pescado

UFSC abre 606 vagas para o 2º semestre com seleção que usa o histórico escolar

Motorista que atropelou e matou bebê de 1 ano em SC é solto com medidas cautelares