Santa Catarina fatura R$ 42,5 bi com tecnologia e entra no top 5 do ranking nacional Levantamento da Associação Catarinense de Tecnologia mostra que o estado registrou a maior elevação proporcional no volume de negócios... ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O setor de tecnologia em Santa Catarina foi o que mais cresceu, em todo o país, durante o ano de 2024. No período, o faturamento chegou a R$ 42,5 bilhões, expandindo a competitividade no cenário regional e nacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre esse crescimento impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Projeto milionário em SC prevê bairro com complexo automobilístico e shopping a céu aberto

Verão antecipado? Cidade de SC é o 4º destino mais procurado por estrangeiros para setembro

Colegiados de três secretarias catarinenses somam R$ 1,2 milhão em jetons