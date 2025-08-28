Santa Catarina fatura R$ 42,5 bi com tecnologia e entra no top 5 do ranking nacional
Levantamento da Associação Catarinense de Tecnologia mostra que o estado registrou a maior elevação proporcional no volume de negócios...
O setor de tecnologia em Santa Catarina foi o que mais cresceu, em todo o país, durante o ano de 2024. No período, o faturamento chegou a R$ 42,5 bilhões, expandindo a competitividade no cenário regional e nacional.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre esse crescimento impressionante!
